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«Уфа» и «Арсенал» (Тула) определились со стартовыми составами на матч

Спорт

Матч начнется в 14:30 мск

«Уфа» и «Арсенал» (Тула) определились со стартовыми составами на матч
Иллюстрация: Premierliga.ru
Российская премьер лига

Уфа, 20 апреля 2019, 11:42 — REGNUM  Тренерские штабы футбольных клубов российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) «Уфа» и «Арсенал» (Тула) объявили стартовые составы своих команд на матч 24-го тура первенства России по футболу.

В составе «Арсенала» на поле выйдут: Альварес, Бакаев, Беляев, Берхамов, Горбатенко, Григалава, Джорджевич, Нигматуллин, Костадинов, Мирзов и Хагуш.

Запасные: Аджоев, Володько, Денисов, Кангва, Комбаров, Лесовой, Мохаммед, Ожегович, Ткачёв и Шамов.

У «Уфы» матч начнут: Аликин, Безденежных, Беленов, Ванек, Живоглядов, Йокич, Игбун, Никитин, Неделчару, Пауревич и Сысуев.

В качестве запасных: Акмурзин, Алиев, Бизяк, Вомбергар, Засеев, Кротов, Круговой, Пуцко, Сухов и Шафинский,

Отметим, матч 24-го тура РФПЛ между клубами Арсенал» (Тула) и «Уфа» на поле уфимского стадиона «Нефтяник» пройдет 20 апреля и начнется в 11:30 мск.

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Футбол
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