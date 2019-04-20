Защитник «МС» Кайл Уолкер: клуб хочет сотворить историю

Лондон, , 11:43 — REGNUM Футбольная лондонская команда «Манчестер Сити» всерьез намерена стать чемпионами Английской футбольной Премьер-лиги в нынешнем сезоне, рассказал защитник клуба Кайл Уолкер в преддверии матча 35-го тура АПО с командой «Тоттенхэм». Его слова приводит 20 апреля Sky Sports.

По словам игрока, клубу было тяжело принять свой вылет из Лиги чемпионов, однако борьба в первенстве АПЛ, являющемся тяжелым с жесткой конкуренцией турниром, продолжается.

«Мы хотим сотворить историю. Сделать то, что мы уже делали, и побить рекорды прошлого года», — заявил Кайл Уолкер.

Также футболист рассказал, что «МС» намерен сохранить титул чемпиона АПЛ и в текущем сезоне, хотя это фантастически тяжело, так как впереди клуб ждут сумасшедший футбол в тяжелых матчах.

«Мы примем этот бой и будем сражаться до самого конца», — заключил защитник «МС».

Отметим, матч 35-го тура АПЛ между командами «МС» и «Тоттенхэм Спур» состоится 20 апреля на поле лондонского стадиона «Этихад» и начнется в 14:30 мск.