Главный тренер «Ливерпуля»: мы не чувствуем давления в АПЛ и Лиге чемпионов

Лондон, , 10:53 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» немец Юрген Клопп считает, что его подопечные не ощущают никакого давления в борьбе за победу в Лиге чемпионов и за чемпионство в Английской Премьер-лиге. Его слова приводит 20 апреля Goal.com (EN).

«Мы до сих пор не чувствуем давления. Привыкли к подобному вызову, и раньше все получалось довольно позитивно», — заявил Юрген Клопп, добавив, что это был интересный период и большие игры, которыми команда действительно наслаждается.

Также главный тренер «Ливерпуля» отметил, что то, что команда участвует как в турнире АПЛ, таки и в Лиге чемпионов, это хорошо и является признаком успеха.

Кроме этого, немецкий специалист рассказал, что очень многие напоминали ему, что при подписании им контракта с клубом сроком на три года, он сказал, что клуб что-то выиграет через четыре года и этого (выигрыша — прим. ИА REGNUM ) до сих пор ещё не случилось.

Отметим, «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 85 очками, опережая идущий на втором месте клуб «Манчестер Сити» на два очка. При этом у «МС» есть ещё одна игра в запасе. Кроме этого, ранее подопечные Юргена Клоппа вышли в полуфинал Лиги чемпионов, где они сыграют с клубом «Барселона».