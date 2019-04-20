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В НХЛ названы три звезды игрового дня

Спорт

Первой звездой дня признан финский форвард команды «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен

Торонто, Канада, 20 апреля 2019, 10:52 — REGNUM  Три главные звезды прошедшего игрового дня в НХЛ названы 20 апреля на официальном сайте лиги.

Первой звездой дня признан финский форвард команды «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен, который набрал 3 (2 шайбы + результативная передача) очка в победной для его клуба игре с «Калгари Флеймз» (5:1 в матче, 4−1 в серии в пользу «Колорадо»).

Второй звездой прошедшего игрового дня стал нападающий команды «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюз, который открыл счет в матче с «Бостон Брюинз» в победном для его команды матче (2:1 в матче, 3−2 в серии в пользу «Торонто»).

Третьей звездой матча признали ещё одного форварда «Колорадо» Колин Уилсон, который также, как и Рантанен набрал 3 (2 шайбы + результативная передача) очка в той же игре с «Калгари Флеймз».

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