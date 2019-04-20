Форвард «МЮ» Санчес получает 75 тысяч евро бонуса за каждый выход на поле

Лондон, , 10:18 — REGNUM Чилийский форвард лондонской команды «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес получает по 75 тысяч евро дополнительного бонуса за каждый свой выход на футбольное поле в составе команды, сообщает 20 апреля The Daily Mail.

По информации источника, при этом основная зарплата 29-летнего футболиста в клубе составляет 400 тысяч евро в неделю.

Отметим, Санчес перешел в команду «МЮ» из состава лондонского «Арсенала» в 2018 году и так и не смог получить постоянную прописку в стартовом составе команды.

Также ранее сообщалось о том, что «МЮ» намерен продать своего бельгийского форварда Ромелу Лукаку из-за того, что главный тренер клуба Уле Гуннар Сульшер намерен провести в команде кадровые перестановки. В числе футболистов, на которых Сульшер не рассчитывает в следующем сезоне был назван и Алексис Санчес.