Магомет Адиев: по большому счету «Анжи» гибнет

Махачкала, , 10:02 — REGNUM Главный тренер команды российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) «Анжи» Магомет Адиев считает, что его клуб гибнет и потому призвал болельщиков показать правительству Дагестана, что республике нужен свой футбольный клуб. Такое мнение главный тренер «Анжи» высказал 20 апреля на пресс-конференции итогам матча 24-го тура РФПЛ с грозненской командой «Ахмат».

"Было бы, конечно, хорошо, если бы люди в правительстве посмотрели на нас, на наш клуб», — заявил Адиев, отвечая на вопрос, знает ли он о том, что в СМИ прошла информация о возможной поддержке клуба со стороны республики Дагестан.

Также главный тренер «Анжи» отметил, что несмотря на то, что президент и правительство Дагестана яркие и амбициозные люди, добившиеся многого в своих направлениях, клуб от этого только страдает.

«Пока люди меряются определенными амбициями, что происходит? Страдает клуб. Страдает — это мягко сказано, он гибнет по большому счету», — заявил Магомет Адиев. По его мнению, было бы лучше если бы правительство и президент Дагестана договорились о помощи команде чтобы он не обанкротился и перестал существовать, что в свою очередь не будет красить республику.

Кроме этого, главный тренер «Анжи» считает, что главной мотивацией клуба является его болельщики и призвал их поддерживать свой клуб, посещая матчи с его участием.

«Мы должны то малое, что есть, поддержать все вместе — оставить этот телевизор, прийти на стадион. Прийти и показать правительству Дагестана, что этот клуб нужен», — заключил Магомет Адиев.

Отметим, ранее, 19 апреля, футбольный клуб «Анжи» уступил грозненской команде «Ахмат» со счетом 1:0 в матче 34-го тура РФПЛ.