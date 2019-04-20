Рафаэль Бенитес: я хотел бы выиграть в Лиге чемпионов

Ньюкасл, Великобритания, , 09:37 — REGNUM Главный тренер британского футбольного клуба «Ньюкасл» испанец Рафаэль Бенитес признался, что в 70 лет он планирует закончить свою карьеру, а до этого времени хотел бы выиграть в Лиге чемпионов. Слова специалиста приводит 20 апреля BBC.

«Я люблю, и я хочу бороться за трофеи. Лучший трофеем является Лига чемпионов, так что я хотел бы иметь возможность в ближайшие 11 лет победить в ней», — заявил Рафаэль Бенитес.

Также испанский 59-летний специалист отметил, что он планирует тренировать до 70 лет, как главный 72-летний тренер команды «Кристал Пэлас» Рой Ходжорсон, и ему очень нравится тренировать и обучать своих игроков.

Отметим, по итогам 34 туров Английской Премьер-лиги команда «Ньюксал» с 38 очками находится на пятнадцатом месте турнирной таблицы АПЛ.

Напомним, Рафаэль Бенитес однажды в своей карьере уже выигрывал в Лиге чемпионов, это была в бытность его руководства командой «Ливерпуль» в сезоне 2004/05.