СМИ: «Наполи» проявляет интерес к защитнику «Тоттенхэма» Триппьеру

Неаполь, Италия, , 09:27 — REGNUM Футбольный итальянский клуб «Наполи» интересуется возможностью заполучить в свой состав защитника команды «Тоттенхэм» Кириана Триппьера, сообщает 20 апреля на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцо.

При этом, согласно данным источника, до летнего перерыва «Тоттенхэм» и его главный наставник Маурисио Почеттино не намерены говорить о возможной продаже футболиста, так как клуб ещё продолжает свою борьбу за четвертку лучших в Английской Премьер-лиге и в Лиге чемпионов, где в полуфинале встретится с голландским «Аяксом».

Также 28-летним футболистом интересуется «Манчестер Сити». Текущий контракт игрока с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2022 года.

Отметим, в текущем сезоне Кириан Триппьер сыграл за клуб в 33 матчах и отметился в них одним голом и пятью результативными передачами.