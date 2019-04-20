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СМИ: «Наполи» проявляет интерес к защитнику «Тоттенхэма» Триппьеру

Спорт

Текущий контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года

Неаполь, Италия, 20 апреля 2019, 09:27 — REGNUM  Футбольный итальянский клуб «Наполи» интересуется возможностью заполучить в свой состав защитника команды «Тоттенхэм» Кириана Триппьера, сообщает 20 апреля на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцо.

При этом, согласно данным источника, до летнего перерыва «Тоттенхэм» и его главный наставник Маурисио Почеттино не намерены говорить о возможной продаже футболиста, так как клуб ещё продолжает свою борьбу за четвертку лучших в Английской Премьер-лиге и в Лиге чемпионов, где в полуфинале встретится с голландским «Аяксом».

Также 28-летним футболистом интересуется «Манчестер Сити». Текущий контракт игрока с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2022 года.

Отметим, в текущем сезоне Кириан Триппьер сыграл за клуб в 33 матчах и отметился в них одним голом и пятью результативными передачами.

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Футбол
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