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«Оклахома» обыграла «Портленд» в НБА и сократила разрыв в серии до 2:1

Спорт

120:108 в матче в пользу «Оклахомы». 2:1 в пользу «Портленда» в серии

«Оклахома» обыграла «Портленд» в НБА и сократила разрыв в серии до 2:1
Keith Allison
Рассел Уэстбрук в составе баскетбольного клуба «Оклахома-Сити Тандер»

Оклахома-сити, США, 20 апреля 2019, 09:11 — REGNUM  Баскетбольный клуб «Оклахома-Сити Тандер» уверенно переиграл команду «Портленд Трэйл Блэйзерс» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА.

Встреча проходила на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити и завершилась победой хозяев со счетом 120:108 (21:22, 28:17, 37:43, 34:26).

Наиболее результативным игроком матча оказался защитник «Оклахомы» Рассел Уэстбрук, который оформил в матче дабл-дабл с 33 очками и 11 результативными передачами. Ещё 22 очка на счету Пола Джорджа и 18 на счету Джереми Гранта.

У «Портленда» самым результативным стал Дэмьен Лиллард, который набрал 32 очка в игре. Его коллеги по клубу Си Джей Макколуум и Энеа Кантер набрали 21 и 19 очков за матч соответственно.

Отметим, по итогам игры «Оклахома» сократила свое отставание в серии первого раунда плей-офф НБА Счет в серии стал 2:1 в пользу «Портленда». Следующая игра состоится также в Оклахома-Сити 22 апреля.

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