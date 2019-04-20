«Бостон» победил «Индиану» в НБА и ведет в серии плей-офф со счетом 3:0

Индианаполис, США, , 08:39 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» выиграл у команды «Индиана Пейсерс» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА нынешнего сезона.

Встреча прошла на паркете «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе и завершилась со счетом 104:96 (28:41, 33:18, 12:21, 23:24) в пользу гостей.

Наиболее результативным в игре стал защитник «Бостона» Джейлен Браун, который смог набрать 23 очка в матче. Его партнер по клубу Кайри Ирвинг оформил в матче дабл-дабл с 19 очками и 10 подборами.

У «Индианы» самым результативным оказался тайрик Эванс, набравший 19 очков в матче. Ещё 15 на счету хорватского форварда клуба Бояна Богдановича.

Отметим, по итогам игры «Бостон» лидирует в серии со счетом 3:0. Следующая встреча состоится также в Индианаполисе 21 апреля.