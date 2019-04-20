«Лион» обыграл дома «Анже» в матче Лиги 1

Лион, Франция, , 07:45 — REGNUM Футбольный клуб «Лион» одержал победу над командой «Анже» в матче 33-го тура Лиги 1 чемпионата Франции по футболу.

Игра, проходившая на поле стадиона «Стад де Люмьер» в Лионе, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Фактически все голы в матче на счету футболистов «Лиона». На 14-й минуте форвард голландский хозяев Мемфис Депай открыл счет в игре, на 39-й полузащитник Мартн Терье его удвоил, а на 89-й другой полузащитник «Лиона» Лука Тусар забил мяч в собственные ворота и привел счет к итоговому результату.

Отметим, по итогам встречи «Лион», для которого это первая победа в трех последних играх, с 59 очками находится на третьей позиции турнирной таблицы французской Лиги 1. «Анже», у которого это поражение прервало серию из шести матчей без проигрыша, с 41 очком на двенадцатом месте.