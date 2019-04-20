Орландо, США, , 07:16 — REGNUM

Баскетбольный клуб «Торонто Рапторс» обыграл команду «Орландо Мэджик» в третьем матче четвертьфинала плей-офф НБА нынешнего сезона.

Встреча прошла на паркете «Эмвей-центра» в Орландо и закончилась со счетом 98:93 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал нападающий гостей Паскаль Сикам. Который оформил во встрече дабл-дабл с 30 очками и 11 подборами. Кроме него дабл-даблы на счету Кавая Леонарда — с 16 очками и 10 подборами, и Кайла Лоури — с 2 очками и 10 результативными передачами.

Наиболее результативным игроком у «Орландо» стал защитник Терренс Росс, в активе которого 24 очка, набранные в матче. Также черногорский центровой клуба Никола Вучевич оформил в игре дабл-дабл с 22 очками и 14 подборами.

Отметим, по итогам встречи «Торонто» лидирует в четвертьфинальной серии плей-офф НБА со счетом 2:1. Следующая встреча команд состоится 22 апреля в Орландо.