«Алавес» с «Вальядолидом» разошлись вничью в матче Примеры

Витория, Испания, , 07:16 — REGNUM Футбольные клубы «Алавес» и «Вальядолид» сыграли боевую ничью в матче 33-го тура испанского футбольного чемпионата.

Игра, проходившая на поле стадиона «Мендисорроса» в Витории, закончилась с ничейным счетом 2:2.

По ходу игры «Алавес» вел к концу первого тайма со счетом 2:0 после голов форварда Йована Гвидетти (4-я минута) и полузащитника Хонатана Родригеса (24-я).

Однако ещё до перерыва гостям удалось счет сравнять голом хавбека Хоакина Фернандеса (39-я), а затем на 76-й минуте его партнер по клубу нападающий Эне Унал удачно реализовал назначенный в ворота соперника пенальти и этим сравнял счет во встрече.

Отметим, по итогам игры «Вальядолид» с 32 очками расположился на восемнадцатом месте в турнирной таблице испанской Примеры, находясь в зоне вылета. «Алавес» с 46 очками на восьмой позиции.