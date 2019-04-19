Файтинги признали официальной дисциплиной компьютерного спорта в России

Москва, , 16:38 — REGNUM Министерство спорта России признало видеоигры жанра «файтинг» официальной дисциплиной компьютерного спорта. Соответствующая поправка внесена во Всероссийской реестр видов спорта.

Файтинг стал одной из официальных дисциплин компьютерного спорта наравне с другими пятью жанрами видеоигр: «Боевая арена», «Соревновательные головоломки», «Стратегия в реальном времени», «Технический симулятор» и «Спортивный симулятор». Все они стали частью Всероссийского реестра видов спорта по инициативе Федерации компьютерного спорта России.

«Внесение в реестр видов спорта файтингов стало важным шагом в институционализации российского киберспорта», — заявил президент ФКС России Дмитрий Смит.

Файтинг — жанр видеоигр, в котором два персонажа сражаются врукопашную (реже при помощи холодного или огнестрельного оружия) на замкнутых аренах. Наиболее популярные представители жанра: Mortal Kombat, Tekken, Soul Calibur, Guilty Gear и др.

Напомним, что ранее состоялась жеребьёвка основного этапа чемпионата России по компьютерному спорту — 2019. Матчи основного этапа (в который входят групповой этап и стадия single elimination) пройдут с 20 апреля по 12 мая по трём дисциплинам: Dota 2, Clash Royale и CS: GO.

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