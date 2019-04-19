Между «Ростовом» и «Зенитом» разгорается скандал из-за Мевли?

Ростов-на-Дону, , 16:10 — REGNUM Между футбольными клубами «Зенит» и «Ростов» разгорается скандал. Источники сообщают, что питерская команда требует от Российского футбольного союза (РФС) запрета на регистрацию новичков. Якобы жёлто-синие не расплатились с клубом за аренду защитника Михи Мевли. Как сообщает ИА REGNUM, официальный комментарий последовал пока от жёлто-синих.

«В феврале 2019 года питерцы отдали в аренду ростовчанам своего защитника Миху Мевля. Отдали не просто так, а за 300 тыс. евро. Часть денег должна была быть перечислена сразу после трансфера, но на счёт питерцев так ничего и не капнуло. «Зенит» ждать и договариваться не привык и сразу начал действовать жестко — требовать, чтобы к ростовчанам применили санкции. Теперь решение за РФС», — говорится в сообщении Telegram-канала «Мутко против».

Тем временем на официальном сайте ростовской команды появилось заявление, в котором разъясняется ситуация с арендой игрока.

«Задолженность по трансферу Михи Мевли перед ФК «Зенит» полностью погашена, обязательства по соглашению об аренде исполнены. «Ростов» и «Зенит» традиционно связывают хорошие отношения, возникшее недопонимание мы решаем в рабочем порядке», — заявил PR-директор жёлто-синих Денис Штанько.

ИА REGNUM напоминает, что словенский футболист уже выступал за «Ростов» в сезоне 2016/17. В «Зенит» он перешёл в 2017 году и провел 43 матча за клуб.