Дзюдо не самбо — спортсмены из Таджикистана отстранены от чемпионата Азии

Душанбе, , 16:22 — REGNUM Чемпионы мира по самбо из Таджикистана Бехруз Ходжазода и Хушкадам Хусравов отстранены на два месяца от соревнований, которые проходят под эгидой Международной федерации дзюдо, сообщает 19 апреля издание Asia-Plus.

Причиной наказания спортсменов стало их несогласованное участие в чемпионате мира по самбо в 2018 году. Отмечается, что спортсмены, которые входят в международный рейтинг федерации дзюдо, не могут участвовать в соревнованиях по другим силовым видам спорта.

Из-за дисквалификации Бехруз Ходжазода не сможет принять участие в чемпионате Азии и набрать очки, необходимые для квалификации на Олимпийские игры в Токио.

Отметим, в топ-50 мирового рейтинга по дзюдо входят Комроншох Устопириён (13-е место, 90 кг), Бехруз Ходжазода (23-е место, 73 кг), Саиджалол Саидов (42-е место, 100 кг) и Сомон Махмадбеков (50-е место, 73 кг).

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