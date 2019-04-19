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Месси признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Спорт

Месси оформил дубль в матче с «Манчестер Юнайтед»

Месси признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Иллюстрация: Quora.com
Лионель Месси

Барселона, Испания, 19 апреля 2019, 15:01 — REGNUM  Лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов признан нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Месси оформил дубль в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Благодаря этому каталонский клуб выиграл со счётом 3:0.

В числе претендентов также были нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино и защитник «Аякса» Матейс де Лигт.

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