Месси признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Барселона, Испания, , 15:01 — REGNUM Лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов признан нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Месси оформил дубль в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Благодаря этому каталонский клуб выиграл со счётом 3:0.

В числе претендентов также были нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино и защитник «Аякса» Матейс де Лигт.

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