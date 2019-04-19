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В Москве прошла жеребьёвка теннисного матча Россия — Италия

Спорт

Матч пройдёт в Москве 20 и 21 апреля

Москва, 19 апреля 2019, 14:54 — REGNUM  Состоялась жеребьёвка матча Кубка Федерации по теннису между сборными России и Италии. Жеребьёвка прошла 19 апреля в московском атлетическо-футбольном комплексе ЦСКА.

Откроют матч теннисистки Анастасия Потапова и Мартина Тревизан. Затем Анастасия Павлюченкова сыграет против Жасмин Паолини.

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На следующий день Потапова выйдет на корт против Паолини, а Павлюченкова встретится с Тревизан. В парном разряде Дарья Касаткина и Наталья Вихлянцева сыграют с Элизабеттой Коччаретто и Сарой Эррани.

Добавим, что матч между сборными России и Италии пройдёт в Москве 20 и 21 апреля.

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