В Москве прошла жеребьёвка теннисного матча Россия — Италия

Москва, , 14:54 — REGNUM Состоялась жеребьёвка матча Кубка Федерации по теннису между сборными России и Италии. Жеребьёвка прошла 19 апреля в московском атлетическо-футбольном комплексе ЦСКА.

Откроют матч теннисистки Анастасия Потапова и Мартина Тревизан. Затем Анастасия Павлюченкова сыграет против Жасмин Паолини.

Читайте также: Сборная России по теннису обыграла Польшу в Кубке Федерации

На следующий день Потапова выйдет на корт против Паолини, а Павлюченкова встретится с Тревизан. В парном разряде Дарья Касаткина и Наталья Вихлянцева сыграют с Элизабеттой Коччаретто и Сарой Эррани.

Добавим, что матч между сборными России и Италии пройдёт в Москве 20 и 21 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия и Италия сыграют в Москве в матче Кубка Федерации