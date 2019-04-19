Пятница, 19 Апреля 2019 года
18:42:16 МСК

Свечников может пропустить остаток серии с «Вашингтоном»

Спорт

Свечников получил травму после драки с Овечкиным

Роли, США, 19 апреля 2019, 14:42 — REGNUM  Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников может пропустить остаток серии с «Вашингтон Кэпиталз». Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер клуба Роб Бриндамор.

«Я не могу ответить на вопрос, вернётся ли Свечников в строй до конца серии», — сказал Бриндамор.

Он также добавил, что не может сказать, было ли у Свечникова сотрясение мозга.

«Я знаю, что Свечников выглядел и чувствовал себя на удивление хорошо», — добавил главный тренер.

Читайте также: На матче Кубка Стэнли Овечкин подрался со Свечниковым

Напомним, Свечников вступил в драку с Александром Овечкиным в третьем матче серии. Овечкин уложил Свечникова на лёд, после чего тот смог покинуть площадку только с помощью партнёров и врачей.

Читайте также: Овечкин о драке со Свечниковым: он сам захотел подраться

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить