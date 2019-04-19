Свечников может пропустить остаток серии с «Вашингтоном»

Роли, США, , 14:42 — REGNUM Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников может пропустить остаток серии с «Вашингтон Кэпиталз». Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер клуба Роб Бриндамор.

«Я не могу ответить на вопрос, вернётся ли Свечников в строй до конца серии», — сказал Бриндамор.

Он также добавил, что не может сказать, было ли у Свечникова сотрясение мозга.

«Я знаю, что Свечников выглядел и чувствовал себя на удивление хорошо», — добавил главный тренер.

Читайте также: На матче Кубка Стэнли Овечкин подрался со Свечниковым

Напомним, Свечников вступил в драку с Александром Овечкиным в третьем матче серии. Овечкин уложил Свечникова на лёд, после чего тот смог покинуть площадку только с помощью партнёров и врачей.

Читайте также: Овечкин о драке со Свечниковым: он сам захотел подраться