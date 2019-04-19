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Нейросеть научили определять возраст ребёнка по движениям глаз

Спорт

В 83% случаев нейросеть смогла правильно определить возраст детей

Нейросеть научили определять возраст ребёнка по движениям глаз
Взгляд ребенка

Вашингтон, 19 апреля 2019, 14:21 — REGNUM  Учёные из США разработали нейросеть, которая способна определять возраст ребёнка по анализу движений его глаз. Об этом сообщается в журнале Scientific Reports.

В эксперименте приняли участие 19 детей возрасте 1,5 лет и 22 ребёнка, которым исполнилось 2,5 года. Каждому из них в течение трёх секунд показывали различные картинки и одновременно фиксировали движения глаз.

Отмечается, что в 83% случаев нейросеть смогла правильно определить возраст детей. При этом использованный метод помог учёным выяснить, на какие детали дети обращают внимание.

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Научные исследования
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