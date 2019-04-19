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Боксеры из Казахстана одержали две победы на чемпионате Азии

Спорт

Кайрат Ералиев оказался сильнее Ю Чан Ли из Южной Кореи

Бангкок, 19 апреля 2019, 13:26 — REGNUM  В Бангкоке стартовал чемпионат Азии по боксу, в первый день которого на ринг выйдут восемь спортсменов из Казахстана. Об этом сообщили 19 апреля в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

Первым из казахстанских боксеров на ринг вышел Кайрат Ералиев, который выступает в весовой категории до 56 кг. Он одержал уверенную победу над спортсменом из Южной Кореи Ю Чан Ли.

В одной восьмой финала в весовой категории до 64 кг также выступил Санатали Тольтаев, который отправил Либертуса Га из Индонезии в нокдаун. В результате казахстанский спортсмен квалифицировался в одну восьмую финала.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля спортсменка из Казахстана Жайна Шекербекова вышла в четвертьфинал международного турнира по боксу Belgrade Winner среди женщин, который проходит в Сербии.

Читайте ранее в этом сюжете: Спортсменка из Казахстана вышла в четвертьфинал турнира по боксу в Сербии

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