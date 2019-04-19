«Не нужна нам эта КХЛ»: Лукашенко заявил о возможном выходе «Динамо» из КХЛ

Минск, , 13:21 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что минское «Динамо», возможно, перестанет выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом он сказал 19 апреля в послании народу и парламенту страны.

По словам Лукашенко, он против «бешеных» зарплат в спорте, таких как в минском «Динамо».

"Может, один год они ещё во главе с Шуневичем (председатель наблюдательного совета клуба — прим. ИА REGNUM ) опозорятся, а дальше — не нужна нам эта КХЛ и вообще такая команда», — заявил Лукашенко.

Глава Белоруссии также добавил, что за те деньги, которые получают игроки в «Динамо», можно содержать весь хоккей в стране.

«Как будто эти пацаны, что вчера выиграли у чехов, хуже хоккейной империи. Они же здесь учились, у всех две ноги, две руки и одна голова на плечах. Так играйте!», — заключил Лукашенко.

Отметим, что 18 апреля юниорская сборная Белоруссии (игроки не старше 18 лет) одержала победу над командой Чехии в первом матче чемпионата мира со счётом 4:3.

Также напомним, что минское «Динамо» выступает в КХЛ с 2008 года. В сезоне 2018/19 команда заняла предпоследнее 24-е место в турнирной таблице лиги.