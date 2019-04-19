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Полузащитник «Манчестер Сити» Зинченко вернулся к тренировкам после травмы

Спорт

Зинченко опубликовал фотографию с тренировки

Манчестер, Великобритания, 19 апреля 2019, 11:44 — REGNUM  Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко вернулся к тренировкам с командой после травмы. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Зинченко опубликовал фотографию с тренировки и поддержал партнёров по команде, которые не смогли выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

«Выше голову! Впереди у нас еще два испытания», — написал Зинченко, имея в виду чемпионат и Кубок Англии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Манчестер Сити» выбыл из Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей «Тоттенхэму».

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