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«Парма» обыграла на выезде УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 82:76

Казань, 19 апреля 2019, 11:06 — REGNUM  Пермская «Парма» одержала победу над казанским УНИКСом в матче Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 82:76.

Самым результативным игроком матча стал центровой УНИКСа Рэймар Морган, набравший 27 очков. В составе «Пармы» форвард Тре МакЛин набрал 22 очка.

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Парма» занимает предпоследнее 13-е место, имея в активе 30 очков в 25 матчах. УНИКС идёт на втором месте с 43 очками после 24 игр.

УНИКС (Казань) — «Парма» (Пермь) — 76:82 (18:15, 15:18, 17:32, 26:17).

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