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«Торпедо» продлило контракт с нападающим Ураковым

Спорт

Новое соглашение рассчитано до окончания сезона 2020/21

Нижний Новгород, 19 апреля 2019, 10:59 — REGNUM  Нижегородское «Торпедо» подписало новый контракт с нападающим Кириллом Ураковым. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что новое соглашение с 21-летним форвардом рассчитано до окончания сезона 2020/21.

Напомним, Ураков выступает за «Торпедо» с 2016 года. Всего он провёл в 151 матч в КХЛ, в которых набрал 27 очков — девять заброшенных шайб и 18 результативных передач.

Кроме того, в 2015 году Ураков стал обладателем Кубка Харламова в составе молодежной команды «Чайка».

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