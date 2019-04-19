38 очков Дюранта помогли «Голден Стэйт» выйти вперёд в серии с «Клипперс»

Лос-Анджелес, США, 19 апреля 2019, 09:56 — REGNUM «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» во втором матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА. Встреча завершилась со счётом 132:105.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант, набравший 38 очков.
Таким образом, «Голден Стэйт» вышел вперёд серии — 2:1. Следующий матч состоится 21 апреля в Лос-Анджелесе.
«Лос-Анджелес Клипперс» (Лос-Анджелес) — «Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — 105:132 (31:22, 30:36, 27:26, 30:24).
Читайте также: «Сан-Антонио» одержал победу над «Денвером» в третьем матче серии