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38 очков Дюранта помогли «Голден Стэйт» выйти вперёд в серии с «Клипперс»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 132:105

Лос-Анджелес, США, 19 апреля 2019, 09:56 — REGNUM  «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» во втором матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА. Встреча завершилась со счётом 132:105.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант, набравший 38 очков.

Таким образом, «Голден Стэйт» вышел вперёд серии — 2:1. Следующий матч состоится 21 апреля в Лос-Анджелесе.

«Лос-Анджелес Клипперс» (Лос-Анджелес) — «Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — 105:132 (31:22, 30:36, 27:26, 30:24).

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