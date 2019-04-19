Сан-Антонио, США, 19 апреля 2019, 09:51 — REGNUM
«Сан-Антонио Спёрз» одержал победу над «Денвер Наггетс» во втором матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА. Встреча завершилась со счётом 118:108.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Сан-Антонио» Деррик Уайт, набравший 36 очков.
Таким образом, «Сан-Антонио» вышел вперёд серии — 2:1. Следующий матч состоится 21 апреля в Сан-Антонио.
«Сан-Антонио Спёрз» (Сан-Антонио) — «Денвер Наггетс» (Денвер) — 118:108 (31:22, 30:36, 27:26, 30:24).
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