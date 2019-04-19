«Филадельфия» вышла вперёд в серии с «Бруклином»

Нью-Йорк, США, , 09:03 — REGNUM «Филадельфия Сиксерс» одержал победу над «Бруклин Нетс» во втором матче четвертьфинальной серии Восточной конференции плей-офф НБА. Встреча завершилась со счётом 131:115.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Филадельфии» Тобиас Харрис, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 16 подборов.

Таким образом, «Филадельфия» вышла вперёд в серии — 2:1. Следующий матч состоится 20 апреля в Нью-Йорке.

«Бруклин Нетс» (Нью-Йорк) — «Филадельфия Сиксерс» (Филадельфия) — 115:131 (24:32, 35:33, 31:32, 25:34).

Читайте также: «Хьюстон» обыграл «Юту» благодаря трипл-даблу Хардена