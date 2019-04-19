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«Филадельфия» вышла вперёд в серии с «Бруклином»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 131:115

Нью-Йорк, США, 19 апреля 2019, 09:03 — REGNUM  «Филадельфия Сиксерс» одержал победу над «Бруклин Нетс» во втором матче четвертьфинальной серии Восточной конференции плей-офф НБА. Встреча завершилась со счётом 131:115.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Филадельфии» Тобиас Харрис, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 16 подборов.

Таким образом, «Филадельфия» вышла вперёд в серии — 2:1. Следующий матч состоится 20 апреля в Нью-Йорке.

«Бруклин Нетс» (Нью-Йорк) — «Филадельфия Сиксерс» (Филадельфия) — 115:131 (24:32, 35:33, 31:32, 25:34).

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