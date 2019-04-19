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КХЛ оштрафовала нападающего ЦСКА Максима Шалунова

Спорт

Шалунов не по правилам атаковал соперника, ударив локтем ему в голову

Москва, 19 апреля 2019, 08:49 — REGNUM  Нападающий московского ЦСКА Максим Шалунов оштрафован за нарушение в матче финальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом». Об этом сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Отмечается, что спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принято решение наказать Шалунова согласно дисциплинарному регламенту КХЛ и подвергнуть денежному штрафу.

В третьем матче серии Шалунов не по правилам атаковал нападающего соперников Сергея Шумакова, ударив локтем ему в голову.

Напомним, ЦСКА одержал победу в третьем матче серии со счётом 2:0. Общий счёт в финальной серии стал 3:0 в пользу «армейского» клуба.

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