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Воробьёв рассказал о планах сборной России на чемпионат мира

Спорт

Тренерский штаб исходит из того, как команда будет играть на чемпионате мира

Москва, 19 апреля 2019, 08:35 — REGNUM  Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв рассказал о планах команды на чемпионат мира. Об этом 19 апреля сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

По словам Воробьёва, тренерский штаб исходит из того, как команда будет играть на чемпионате мира, поэтому в матче против Швейцарии играли семь защитников и 13 нападающих.

Кроме того, тренер оценил дебют вратаря Александра Георгиева, который сыграл в матче со Швейцарией. «Отличный игрок», — сказал Воробьёв.

Напомним, ранее сборная России одержала победу над командой Швейцарии со счётом 5:2.

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