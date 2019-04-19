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ЦСКА проиграл «Басконии» во втором матче серии Евролиги

Спорт

Встреча завершилась со счётом 68:78

Москва, 19 апреля 2019, 07:37 — REGNUM  Московский ЦСКА проиграл испанской «Басконии» во втором матче четвертьфинальной серии баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 68:78.

Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Кори Хиггинс, набравший 15 очков. В составе «Басконии» центровой Венсан Пуарье оформил дабл-дабл из 14 очков и 15 подборов.

Таким образом, «Баскония» сравняла счет в серии — 1:1. Следующий матч состоится 23 апреля.

ЦСКА (Россия) — «Баскония» (Испания) — 68:78 (18:27, 19:15, 15:24, 16:12).

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