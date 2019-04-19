«Челси» обыграл «Славию» и прошёл в полуфинал Лиги Европы

Лондон, , 07:23 — REGNUM Лондонский «Челси» одержал победу над пражской «Славией» в ответном матче ¼ финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Челси» дубль оформил нападающий Педро Родригес, ещё один гол забил Оливье Жиру. Кроме того, защитник «Славии» Симон Дели отметился автоголом.

В составе «Славии» дубль сделал полузащитник Петр Шевчик, ещё один точный удар на счету Томаша Соучека.

Напомним, в первом матче «Челси» победил со счётом 1:0. Таким образом, лондонский клуб вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с «Айнтрахтом».

Читайте также: «Челси» вырвал победу у «Славии» на последних минутах