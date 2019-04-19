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«Айнтрахт» выбил «Бенфику» из Лиги Европы

Спорт

Ответная встреча завершилась со счётом 2:0

Франкфурт-на-Майне, Германия, 19 апреля 2019, 07:00 — REGNUM  Франкфуртский «Айнтрахт» одержал победу над португальской «Бенфикой» в ответном матче ¼ финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Айнтрахта» голы забили полузащитники Филип Костич на 36-й минуте и Себастьян Роде на 67-й минуте.

Напомним, в первом матче «Бенфика» победила со счётом 4:2, однако «Айнтрахт» прошёл в полуфинал Лиги Европы за счёт двух голов, забитых в гостевом матче.

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