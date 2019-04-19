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«Валенсия» не оставила шансов «Вильярреалу» и вышла в полуфинал Лиги Европы

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:0

Валенсия, Испания, 19 апреля 2019, 06:55 — REGNUM  «Валенсия» одержала победу над «Вильярреалом» в ответном матче ¼ финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Валенсии» голы забили защитник Антонио Латорре на 13-й минуте и полузащитник Даниэль Парехо на 54-й минуте.

Напомним, в первом матче «Валенсия» также была сильнее и победила со счётом 3:1. Таким образом «Валенсия» вышла в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с «Арсеналом».

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