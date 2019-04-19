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«Арсенал» вышел в полуфинал Лиги Европы, обыграв «Наполи»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 1:0

Неаполь, Италия, 19 апреля 2019, 06:48 — REGNUM  Лондонский «Арсенал» одержал победу над итальянским «Наполи» в ответном матче ¼ финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт на 36-й минуте.

Напомним, в первом матче лондонский клуб также был сильнее и победил со счётом 2:0. Таким образом, «Арсенал» вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с «Валенсией».

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