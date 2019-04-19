Москва, , 00:02 — REGNUM

Казанский «Рубин» получил штраф в размере 100 тыс. рублей из-за обнажения одного из болельщиков на матче с «Крыльями Советов» 23-го тура Российской Премьер-лиги, еще 40 тыс. клуб заплатит за скандирование болельщиками нецензурных выражений. Такое решение вынес Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС), сообщает пресс-служба организации.

Штраф выписан «за неправомерные действия зрителя, нарушающие общественные нормы и нормы морали путем обнажения интимных частей тела во время матча», говорится в сообщении.

Причем самарский клуб заплатит аналогичную сумму — 40 тыс. рублей — за скандирование зрителями оскорбительных выражений. Еще 10 тыс. рублей — за использование пиротехники болельщиками во время матча, но без забрасывания на трибуны и поле.

Кроме того, «Крылья Советов» оштрафованы «за иные нарушения регламента» еще на 20 тыс. рублей.

Таким образом, «Рубин» заплатит 140 тыс. рублей, «Крылья Советов» — 70 тыс. рублей по итогам встречи.

ИА REGNUM напоминает, матч состоялся 12 апреля на стадионе «Самара Арена». В матче выиграли «Крылья Советов» со счетом 1:0, одержав над «Рубином» первую победу за шесть лет.

Единственный гол забил на 56-й минуте встречи Антон Зиньковский, для которого этот гол стал дебютным.