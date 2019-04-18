Харийс Витолиньш покинул пост главного тренера «Давоса»

Давос, Швейцария, , 15:04 — REGNUM Бывший тренер сборной России по хоккею Харийс Витолиньш покинул швейцарский клуб «Давос». Об этом сообщается на сайте клуба.

Под руководством Витолиньша, «Давос» сумел сохранить место в высшем дивизионе, обыграв «Рапперсвилль» в серии за шанс остаться в элите.

Напомним, с 2008 по 2018 год Харийс Витолиньш был помощником главного тренера в ХК МВД, московском «Динамо», СКА и сборной России. С декабря 2018 года он возглавлял «Давос».

Добавим, что Витолиньш два раза выигрывал Кубок Гагарина вместе с «Динамо» (2013 и 2014). В составе сборной России он выиграл чемпионат мира в 2014 году и Олимпиаду-2018.

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