Тьерри Анри может возглавить клуб MLS «Нью-Йорк Ред Буллз»

Нью-Йорк, США, , 11:42 — REGNUM Главным тренером клуба американской лиги MLS «Нью-Йорк Ред Буллз» может стать французский специалист Тьерри Анри. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации издания, «Нью-Йорк Ред Буллз» ведёт переговоры с Анри. В клубе считают, что назначение Анри может улучшить репутацию команды и оказать влияние на коммерческие доходы клуба.

Напомним, будучи игроком Анри выступал в составе «Нью-Йорк Ред Буллз» с 2010 по 2014 год. В качестве главного тренера он работал в «Монако», а до этого входил в тренерский штаб сборной Бельгии.

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