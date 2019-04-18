Четверг, 18 Апреля 2019 года
11:58:53 МСК

Тьерри Анри может возглавить клуб MLS «Нью-Йорк Ред Буллз»

Спорт

«Нью-Йорк Ред Буллз» ведёт переговоры с Анри

Тьерри Анри может возглавить клуб MLS «Нью-Йорк Ред Буллз»
joshjdss
Тьерри Анри

Нью-Йорк, США, 18 апреля 2019, 11:42 — REGNUM  Главным тренером клуба американской лиги MLS «Нью-Йорк Ред Буллз» может стать французский специалист Тьерри Анри. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации издания, «Нью-Йорк Ред Буллз» ведёт переговоры с Анри. В клубе считают, что назначение Анри может улучшить репутацию команды и оказать влияние на коммерческие доходы клуба.

Напомним, будучи игроком Анри выступал в составе «Нью-Йорк Ред Буллз» с 2010 по 2014 год. В качестве главного тренера он работал в «Монако», а до этого входил в тренерский штаб сборной Бельгии.

Читайте также: Главного тренера «Монако» Тьерри Анри отстранили

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить