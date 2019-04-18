«Айнтрахт» выкупил у «Бенфики» права на нападающего Йовича

Франкфурт-на-Майне, Германия, , 11:19 — REGNUM Трансферные права на нападающего Луку Йовича выкупил у лиссабонской «Бенфики» франкфуртский «Айнтрахт». Об этом сообщается на сайте немецкой команды.

По словам спортивного директора «Айнтрахта» Фреди Бобича, Йович является игроком с экстраординарными способностями.

«У нас не было сомнений, что мы можем подписать с ним полноценный контракт», — заявил Бобич.

Напомним, летом 2017 года Йович перешёл из «Бенфики» в «Айнтрахт» на правах аренды. Соглашение сербского футболиста с клубом рассчитано до лета 2023 года.

Читайте также: «Бенфика» обыграла «Айнтрахт» в Лиге Европы