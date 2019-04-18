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«Айнтрахт» выкупил у «Бенфики» права на нападающего Йовича

Спорт

Ранее Йович играл в «Айнтрахте» на правах аренды

Франкфурт-на-Майне, Германия, 18 апреля 2019, 11:19 — REGNUM  Трансферные права на нападающего Луку Йовича выкупил у лиссабонской «Бенфики» франкфуртский «Айнтрахт». Об этом сообщается на сайте немецкой команды.

По словам спортивного директора «Айнтрахта» Фреди Бобича, Йович является игроком с экстраординарными способностями.

«У нас не было сомнений, что мы можем подписать с ним полноценный контракт», — заявил Бобич.

Напомним, летом 2017 года Йович перешёл из «Бенфики» в «Айнтрахт» на правах аренды. Соглашение сербского футболиста с клубом рассчитано до лета 2023 года.

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