Клопп заявил, что с нетерпением ждёт матчей с «Барселоной»

Ливерпуль, Великобритания, , 09:41 — REGNUM Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что с нетерпением ждёт полуфинальных матчей Лиги чемпионов с «Барселоной». Об этом сообщается на сайте УЕФА.

«Если не считать товарищеские матчи, я впервые сыграю против «Барселоны», жду этого с нетерпением», — сказал Клопп.

Он также прокомментировал ответный матч с «Порту». По словам Клоппа, «Ливерпуль» реализовал свои моменты. А во втором тайме «Порту» не смог играть так же энергично, как в первом, поэтому «Ливерпулю» было легче держать игру под контролем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ливерпуль» одержал победу над «Порту» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Ответная встреча завершилась со счётом 4:1. Первый матч завершился победой команды Клоппа — 2:0.

В полуфинале «Ливерпуль» сыграет против «Барселоны». Матчи состоятся 30 апреля и 7 мая.

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