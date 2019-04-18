Необычный матч. «Тоттенхэм» вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Манчестер, Великобритания, , 01:14 — REGNUM В полуфинал Лиги чемпионов по итогам встреч «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити» вышла команда из Лондона — несмотря на то, что итоговый матч 17 апреля выиграли манчестерцы.

Ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов выиграл «Манчестер Сити» со счётом 3:4, но в полуфинал не прошёл по общему счёту — 4:4.

Счёт был открыт полузащитником манчестерцев Рахимом Стерлингом уже на четвёртой минуте. Ещё через три минуты счёт сравнял нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, на десятой минуте оформивший дубль.

Ещё через минуту счёт сравнял полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва. Следующий гол забил Стерлинг на 21-й минуте.

Во втором тайме четвёртый гол в ворота «Тоттенхэма» забил нападающий «Манчестера» Серхио Леонель Агуэро дель Кастильо. На 73-й минуте нападающий «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте Торрес забил последний гол.

Ещё один гол «Манчестера» в дополнительное время (на 90+3-й минуте, Агуэро) не был засчитан. Так решил судья Джюнейт Чакыр после просмотра видео.

Напомним, предыдущий матч прошёл 9 апреля на поле «Тоттенхэма» со счетом 0:1 в пользу хозяев.

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