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Спортсменка из Казахстана вышла в четвертьфинал турнира по боксу в Сербии

Спорт

Всего в соревнованиях участвуют представители 23 стран мира

Белград, 17 апреля 2019, 16:21 — REGNUM  Спортсменка из Казахстана Жайны Шекербековой вышла в четвертьфинал международного турнира по боксу Belgrade Winner среди женщин в Сербии, сообщили 17 апреля в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

Шекербекова оказалась сильнее Татьяны Коб с Украины. Всего в соревнованиях участвуют представители 23 стран мира. Казахстан представляют десять спортсменок в различных весовых категориях.

Отмечается, что по итогам жеребьёвки Алия Абдраимова стартует с полуфинала и еще пять спортсменок — с четвертьфинала. Кроме того, Аида Ондаш и Умида Садыкова будут боксировать сразу в финальной встрече.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта сборная Казахстана по боксу завоевала семь медалей на международном турнире Gee Bee в Хельсинки, в котором приняли участие спортсмены из 14 стран мира.

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