У ХК «Сибирь» сменился главный тренер

Новосибирск, , 16:17 — REGNUM Главным тренером хоккейного клуба «Сибирь» стал 44-летний Николай Заварухин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ХК, такое решение принял сегодня, 17 апреля, попечительский совет «Сибири».

"Сегодня состоялось подписание двухлетнего контракта. Будучи игроком, Николай Николаевич играл на позиции центрального нападающего и выступал за ЦСКА, «Ладу», «Салават Юлаев», «Ак Барс» и «Металлург» (г. Магнитогорск). Заварухин является серебряным призёром чемпионата Европы в составе юниорской сборной России, серебряным и бронзовым призёром молодежных чемпионатов Мира, обладателем кубка «Балтики», серебряным призёром первенства России, лучшим бомбардиром и чемпионом России в составе команды «Салават Юлаева» (г. Уфа), бронзовым призёром чемпионата КХЛ в составе команды «Металлург» (г. Магнитогорск)», — уточнили в ХК.

Отмечается, что в период с 2011 по 2013 год Николай Заварухин был тренером МХК «Батыр» (г. Нефтекамск), с 2013 по 2015 год — главным тренером Молодежной команды клуба «Сибирь», в сезоне 2015 — 2016 гг. — ассистентом главного тренера ХК «Нефтехимик» (г. Нижнекамск), а с 2016 года и по настоящее время — ассистентом главного тренера ХК «Автомобилист» (г. Екатеринбург).

Отметим, что 15 апреля 2019 года попечительский совет хоккейного клуба «Сибирь» сообщил о решении реорганизовать нынешний тренерский штаб команды. В ХК пообещали, что в ближайшее время состоится назначение главного тренера и начнётся формирование нового тренерского состава.

До этого момента главным тренером ХК был Александр Андриевский, который пришёл в команду в сентябре 2018 года.