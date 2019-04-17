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Медведев разгромил Албота на турнире в Монте-Карло и сыграет с Циципасом

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2

Монте-Карло, Монако, 17 апреля 2019, 15:58 — REGNUM  Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Молдавии Раду Алботом во втором круге турнира в Монте-Карло. Встреча, продолжавшаяся 1 час 10 минут, завершилась со счётом 6:1, 6:2.

Медведев два раза подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал шесть брейк-пойнтов. На счету его соперника две ошибки на подаче и один брейк.

В третьем круге турнира Медведев сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.

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