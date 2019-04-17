Москва, , 15:52 — REGNUM

Московский «Спартак» продлил контракт с вратарём Юлиусом Гудачеком. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Отмечается, что новый контракт с 30-летним голкипером заключён на два года.

Напомним, в сезоне 2018/19 Гудачек сыграл 45 матчей, в которых одержал 22 победы. В среднем он отражал 91,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,35.

В серии плей-офф со СКА Гудачек провёл без замен шесть матчей, отражая 93,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,16.

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