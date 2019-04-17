Главным тренером «Сибири» стал Николай Заварухин

Новосибирск, , 15:47 — REGNUM Главным тренером хоккейного клуба «Сибирь» стал Николай Заварухин. Об этом 17 апреля сообщается на сайте новосибирского клуба.

Отмечается, что контракт клуба с 44-летним специалистом рассчитан на два года.

С 2013 по 2015 год Заварухин работал главным тренером молодёжной команды «Сибири». Затем в сезоне 2015/16 он был ассистентом главного тренера в «Нефтехимике». С 2016 года работал помощником главного тренера екатеринбургского «Автомобилиста».

Напомним, в сезоне 2018/19 «Сибирь» заняла девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и не смогла пробиться в плей-офф.

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