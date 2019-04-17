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«Атлетико» продлил контракт с вратарём Облаком

Спорт

Новое соглашение Облака с клубом рассчитано до 2023 года

Мадрид, 17 апреля 2019, 15:40 — REGNUM  Мадридский «Атлетико» продлил контракт с вратарём Яном Облаком. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что новое соглашение 26-летнего словенского голкипера с клубом рассчитано до 2023 года. Прежний контракт действовал до 2021 года.

Напомним, Облак выступает в составе «Атлетико» с 2014 года. В текущем сезоне он сыграл в 32 матчах чемпионата Испании и пропустил 21 гол. В 18 встречах он отыграл на ноль.

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