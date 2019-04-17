Кучеров объяснил разгромное поражение «Тампы» от «Коламбуса»

Тампа, США, , 14:59 — REGNUM Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров заявил, что «Коламбус» боролся изо всех сил. Об этом сообщил журналист Дэн Роузен на своей странице в Twitter.

«У них чертовски хорошая команда. Надо отдать им должное. Они хорошо играли и боролись изо всех сил», — сказал Кучеров.

Также он добавил, что это было не время «Тампы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Коламбус Блю Джекетс» выбил из плей-офф НХЛ «Тампу», которая стала победителем регулярного чемпионата.

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