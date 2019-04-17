Боксёр Миллер провалил допинг-тест перед боем с Джошуа

Нью-Йорк, США, , 13:10 — REGNUM Американский боксёр Джаррел Миллер провалил допинг-тест перед боем с британцем Энтони Джошуа. Об этом сообщает The Mirror.

Отмечается, что в допинг-пробах Миллера, взятых 20 марта, были обнаружены запрещённые препараты. Теперь бой за титул чемпиона мира находится под угрозой срыва, а Миллера могут дисквалифицировать на длительный срок.

Напомним, поединок между Джошуа и Миллером должен состояться 1 июня в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

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