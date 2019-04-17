Полузащитник «Эвертона» Гомеш дисквалифицирован на три матча АПЛ

Ливерпуль, Великобритания, 17 апреля 2019, 12:49 — REGNUM Полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш получил дисквалификацию на три матча Английской премьер-лиги. Об этом сообщает ВВС.
Отмечается, что Гомеш наказан за то, что умышленно наступил на ногу форварду «Фулхэма» Александру Митровичу в матче АПЛ.
Во время игры главный судья Ли Проберт не заметил этого эпизода. Он был рассмотрен на заседании контрольно-дисциплинарного комитета.
Теперь Гомеш пропустит три матча и сможет принять участие только в 38-м туре АПЛ против «Тоттенхэм Хотспур». Игра состоится 12 мая.
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